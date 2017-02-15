Заявление Трампа по Крыму является важным шагом в поддержку Украины - Яценюк

Об этом лидер "Народного фронта" написал на своей странице в Facebook.

"Это важный шаг новой американской администрации, который отражает последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Эта позиция, подчеркнул лидер "Народного фронта", добавляет необходимой и ожидаемой ясности в отношении подходов главы Соединенных Штатов в деле сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования: "Это - принципиальный сигнал мировому сообществу для консолидации сил по защите международного права и цивилизованного мироустройства".

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"Свободой и международным правом не торгуют. Агрессия должна быть прекращена, а справедливость – восстановлена", - написал Арсений Яценюк.