Газ в Европу идет только через одну станцию из четырех

НАК «Нафтогаз Украины» получила от ОАО «Газпром» факсимильное предупреждение о снижении объемов поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечает, что таким образом, из 4-х существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка), оставлено в действии лишь одну ГИС Суджа.

Это значит, что ОАО «Газпром» фактически снизил объемы транзита газа европейским потребителям. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдова, Болгария, Румыния, Греция, Турция, Польша, Венгрия, Словакия, Германия.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены к ОАО «Газпром».

Напомним, 5 января в ОАО «Газпром» поступило письмо Федеральной таможенной службы России о результатах работы по контролю за таможенным оформлением экспортных поставок природного газа европейским потребителям. В письме отмечается, что оседание газа на территории Украины может привести к сокращению выручки ОАО «Газпром» от экспортных поставок и нарушению валютного законодательства РФ. ФТС России предписала ОАО «Газпром» незамедлительно принять меры по оптимизации режимов и направлений подачи газа для европейских потребителей, а также иные меры, необходимые для соблюдения требований таможенного и валютного законодательства РФ.

В связи с этим в ОАО «Газпром» принято решение о сокращении объемов подачи газа в газотранспортную систему Украины на 65,3 млн. куб. м газа. Соответствующая телеграмма была направлена в адрес НАК «Нафтогаз Украины». По мнению «Газпрома», ответственность за возможные изменения режима транзита газа и, как следствие, сокращение его подачи для европейских потребителей, лежит на НАК «Нафтогаз Украины».

Конфликт между Москвой и Киевом разгорелся из-за спора о ценах на газ и тарифах за транзит российского "голубого топлива" в европейские страны через украинскую территорию. В результате с 1 января поставки газа на Украину были полностью прекращены. Это почувствовали на себе страны Восточной Европы: уменьшение объемов импорта российского газа произошло в разгар зимы.

В воскресенье «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе 50 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.

Европейский Союз, получающий около 20% "голубого топлива" через газопровод, проходящий по территории Украины, сообщил о намерении провести в Брюсселе заседание представителей 27 членов ЕС в понедельник. ЕС также потребовал сохранения объема поставок транзитного газа.

«Газпром» решил увеличить объем газа, поставляемого через территорию Украины, до 308 млн. куб. м в понедельник 5 января.

По сообщению официального представителя «Газпрома» Сергея КУПРИЯНОВА в воскресенье, Украина не погасила задолженность за поставки газа в 2008 году в размере 614 млн. долл.