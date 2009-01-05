Путин удивляется, что Ющенко «не жалеет украинцев»

Премьер-министр РФ Владимир Путин удивлен, что президент Украины Виктор Ющенко "не жалеет жителей своей страны".

Российский премьер в понедельник на рабочей встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером поинтересовался, как ситуация с газом отразится на украинских гражданах.

"По имеющейся у нас достоверной информации, команду на прекращение в одностороннем порядке переговоров с Газпромом о поставке газа в этом году дал лично президент Украины Ющенко", - сказал глава "Газпрома".

"Ему не жалко своих людей? Все должно быть жалко, потому что так не чужие люди", - заметил на это Путин.

Миллер сообщил, что Украина добывает около 20 миллиардов кубометров газа в год, а в ее подземных хранилищах закачан больший объем газа, чем годовая добыча.

"Поэтому при доброй воле украинского руководства население Украины не должно пострадать", - сказал глава "Газпрома".

РИА Новости