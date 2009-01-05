Симоненко просится на работу

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО требует немедленно провести специальное заседание Верховной Рады Украины по украинско-российским переговорам в газовой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

“Верховная Рада должна немедленно провести специальное заседание и заслушать отчет правительства и “Нафтогаза” о ситуации в газовой сфере и состоянии переговоров с Россией относительно цены на газ”, - заявляет П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов убежден, что главным виновником того, что сегодня напряженность в отношениях между Украиной и Россией перешла критическую черту, является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его окружение.

“В.ЮЩЕНКО очень любит повторять, что исключительно он определяет направления внешней политики. Пришло время отвечать за ее бессмысленность и антигосударственность”, - убежден П.СИМОНЕНКО.

По его словам, именно Президент “благословил разрыв” долгосрочного контракта, которым цена на газ для Украины была зафиксирована на уровне 50 долларов за тысячу кубометров вплоть до 2010 года.

“Именно внешняя политика “помаранчевых” националистов, которые направили свои усилия не на развитие взаимовыгодных и равноправных экономических, культурных, политических отношений с Россией, а на формирование из дружеской страны образа врага, на разжигание вражды между единокоренными украинским и русским народами, на разрушение экономики и провокацию экономических войн, привела к очередному обострению отношений, которые угрожают Украине социально-экономической катастрофой”, - считает П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов отметил, что цена на газ в размере 450 долларов за тысячу кубометров уничтожит экономическую независимость Украины и похоронит любые надежды людей на лучшее будущее.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что “В.ЮЩЕНКО сознательно делает все, чтобы разрушить Украину, уничтожить ее народ”.

“Верховная Рада должна немедленно рассмотреть вопрос о государственной измене В.ЮЩЕНКО и его сторонников, лишить их полномочий и обязать правительство взять на себя всю ответственность за дальнейшие переговоры с Россией, а также создать парламентско-правительственную делегацию по этому вопросу и разрубить гордиев узел украинско-российских проблем”, - заявил лидер украинских коммунистов.