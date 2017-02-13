Порошенко пообещал, что Украина будет делать все, чтобы территориальная целостность и суверенитет Молдовы были незыблемыми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом сегодня в Киеве.

«И я хотел бы твердо подчеркнуть позиции Украины, которая поддерживает и будет делать все для того, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Республики Молдова были незыблемыми, в том числе и в формате «5+2» Украина будет активно и решительно работать»,- сказал глава государства.

«Сегодня мы с господином Филиппом пришли к согласию, что только возврат Украины и Молдовы в европейский дом является залогом мира, безопасности и процветания наших государств», - добавил Порошенко.

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Он также подчеркнул, что Украина и Молдова – «не просто соседние страны, наши народы объединяет прочное культурное и историческое корни, проверенное не одним столетием».

«К сожалению, наш общий регион стал ареной противостояния двух мировоззренческих концепций. Первая из них – это демократические ценности, права человека, движение в будущее. Второе – это тоталитаризм, диктат и возвращение в прошлое. Мы стали свидетелями попыток разжечь пожар межэтнической, межчеловеческой ненависти на пространстве от Донбасса до берегов Днестра», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что «четверть века назад Молдова столкнулась с похожим испытанием, потеряв часть своей суверенной территории».

«Украина и Молдова имеют и будут восстановлены в своих суверенных международно признанных границах», - сказал глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что Крым и Донбасс – это Украина, и «все демократическое мировое сообщество разделяет и поддерживает эту позицию».

Как сообщал УНИАН ранее, президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса для непризнанного Приднестровья.