Россия устроила «газовый спектакль» для Европы?

Действия Газпрома являются ни чем иным, как попытками «залатать дыры» в бюджете российского монополиста. Такого мнения придерживается эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА Петр Бурковский.

«По расчетам, Газпром получит в этом году на 20 млрд. долл. США меньше, чем ожидалось, - сообщил Бурковский в комментарии УНИАН. - Поэтому российская компания пытается выдавить деньги откуда только возможно, а если не деньги, то определенные преимущества».

При этом эксперт отмечает, что «Россией разыгрывается спектакль направленный, в первую очередь, на европейских потребителей для того, чтобы показать, что Украина, мол, сейчас вредит европейской энергетической безопасности». Однако, Бурковский уверен, что нынешнее отключение Россией газа не может играть роль эффективного дипломатического, силового мероприятия.

«Если вспомнить 2006 год, то отключение газа было достаточно эффективным механизмом, у нас просто не хватало газа, - напоминает события двухлетней давности Бурковский. - Теперь же, на протяжении 2008 года, Правительство обеспечило «закачку» достаточного количества газа в газохранилища. Потому нынешнее, так сказать российское оружие, эффекта не имеет».

Эксперт убежден, что украинская власть на данном этапе поступает абсолютно верно, и нужно в дальнейшем оставаться на своих позициях.

«Пока в наших газохранилищах есть газ, мы можем выдерживать давление со стороны России, - отмечает Бурковский. - Если же Газпром не будет выполнять своих обязательств по обеспечению Украины техническим газом для осуществления транзита российского газа в Европу, то у нашей стороны нет никаких оснований соглашаться на российские условия».

По его мнению, конфликтная ситуация, которая сейчас имеет место в газовых отношениях, во многом, вызвана непрозрачными схемами снабжения газом.

«Определенные украинские политики и российское руководство, начиная с 2004 года, искали способы завести в газовые отношения посредников и на этом заработать, - отмечает эксперт. - При этом действуя в обход государственных структур, в обход государственного бюджета. Нужно раз и навсегда ввести прозрачные отношения, перевести газовые отношения напрямую между Нафтогазом и Газпромом, отталкиваясь от формулы, которая включает цену на нефть».

На данном же этапе, прогнозирует Петр Бурковский, будет заключено временное соглашение между Россией и Украиной.

«Очевидно, такие договоренности будут действовать до президентских выборов в Украине, аж пока не появится новый глава государства, - считает эксперт. - И только тогда, при тех условиях, когда Президент, Правительство и парламент будут придерживаться одной политической линии, тогда Россия будет вынуждена пойти на долгосрочные условия».