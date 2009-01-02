Газпром: Украина открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется

Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, идущего по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в Европу.

Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, передает Lenta.ru.

"Украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, по словам представителя «Газпрома», Украина не полностью согласовала "Газпрому" необходимый объем транзита газа на 3 января, поэтому российский холдинг увеличил транзит голубого топлива через Беларусь. "Мы сделали заявку на 303 миллиона кубометров, нам было отказано, согласован объем только в 296 миллионов кубометров", - отметил С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщалось, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

Вместе с тем, глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР 1 января заявил, что «в связи с отказом Украины от предложения о льготных условиях поставок газа в 2009 году по цене 250 долларов, «Газпром» будет осуществлять поставку газа в Украину с января по рыночной европейской цене - 418 долларов за тысячу кубометров».

В 2008 году Украина платила 179,5 долл. за тысячу кубометров газа.