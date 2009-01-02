Москва хочет обсудить газовую проблему на сессии Европарламента

Россия предлагает созвать чрезвычайную сессию Европейского парламента по вопросу транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщил российскому информационному каналу "Вести" заместитель главы МИД России Александр ГРУШКО.

"Российская сторона заинтересована в том, чтобы у наших партнеров была абсолютная ясность в отношении происходящего в газовых отношениях между Россией и Украиной, - сказал российских дипломат. - Мы находимся в самом плотном контакте со всеми нашими партнерами в ЕС".

"Официальные представители "Газпрома" готовы выехать во все страны Евросоюза, с которыми мы поддерживаем отношения для того, чтобы изложить российскую точку зрения и обсудить вопросы, которые могут возникнуть у наших партнеров, потребителей российского газа", - подчеркнул замглавы МИД РФ, передает ИТАР-ТАСС.