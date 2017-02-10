Сытник уверен в возможности создания Антикоррупционного суда до конца года
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что при наличии политической воли Антикоррупционный суд можно создать до конца этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.
“Нам нужно создать Антикоррупционный суд, и на это должна быть политическая воля, и тогда мы до конца года сможем создать такой суд”, - сказал Сытник.
Читайте такжеНАБУ расследует коррупционные дела почти на 83 миллиарда гривень
По его словам, в этом суде предусмотрено небольшое количество судей - около 50 человек, и соответствующий законопроект находится в Верховной Раде.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
«В зарегистрированном законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-клептократов, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию», - сообщил Соболев.
По словам Соболева, для подбора судей, кроме Общественного совета добропорядочности, предлагается привлечь представителей США, Великобритании и стран Европейского Союза.
Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.