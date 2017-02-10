Сытник уверен в возможности создания Антикоррупционного суда до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“Нам нужно создать Антикоррупционный суд, и на это должна быть политическая воля, и тогда мы до конца года сможем создать такой суд”, - сказал Сытник.

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По его словам, в этом суде предусмотрено небольшое количество судей - около 50 человек, и соответствующий законопроект находится в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«В зарегистрированном законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-клептократов, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию», - сообщил Соболев.

По словам Соболева, для подбора судей, кроме Общественного совета добропорядочности, предлагается привлечь представителей США, Великобритании и стран Европейского Союза.

Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.