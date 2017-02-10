Политолог назвал нардепов, сделавших услугу Януковичу

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал политолог Виктор Уколов, передает ТСН.

Проект закона касался изменений в Уголовный процессуальный кодекс, среди которых продление срока предварительного следствия с 12 до 18 месяцев, возможность объединять в специальном судебном производстве (т.е. в заочном суде) многих обвиняемых по ходатайству прокурора, а также отмену зачисления срока ознакомления с материалами досудебного следствия в общий срок досудебного следствия.

"Закон об изменениях рождался, исходя из практики прокуроров, расследующих преступления против Майдана и лично Виктора Януковича. Не надо быть специалистом, чтобы понять важность предлагаемых изменений. Манипуляции адвокатов, которые месяцами изучают обвинения, общеизвестны. Как и то, что заочное судебное следствие по Януковичу станет результативным, когда будет изучать преступления других обвиняемых - так называемой"семьи" бывшего президента. Ведь сам он практически ничего не подписывал. Логичным было надеяться, что все партии, принимавшие активное участие в Евромайданесразу поддержат изменения законопроекта, но ... спикер безрезультатно, раз за разом, ставил на голосование включение в повестку дня №5610, и не получал 226 голосов. С разъяснениями в Верховную Раду приезжал и Генеральный прокурор. Однако, есть обоснованное сомнение, что "Самопомощи" и другим такие разъяснения были нужны", - отметил Уколов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко также прокомментировал проваленное в Верховной Раде голосование за этот законопроект.

"Мы в ГПУ сделали все, чтобы начать судебные процессы над теми, кто грабил страну во времена Януковича, кто расстреливал Майдан, кто способствовал российской оккупации. Для принятия поправок, которые совершенствуют процедуру заочного осуждения согласно европейским нормам, ВР нашла только 225 голосов. Нет слов", написал он на своей странице в Facebook.