Ющенко назвал свою цену на газ

Украина предлагает российской стороне пересмотреть тарифы на транзит газа, говорится в заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, переданном агентству УНИАН.

Как отмечает Президент, «четыре года назад цена на газ и уровень тарифа на транзит были предметом одного соглашения. И в этом есть большая логика, потому что цена на газ и плата за транзит - это величины, которые имеют прямую корреспонденцию. Чем больше цена на газ, тем больше цена на транзит. Потому что главной статьей расходов по транзиту российского газа являются расходы технологического газа, который используется для прокачки ежегодно около 110 миллиардов российского газа. Речь идет приблизительно о шести - шести с половиной миллиардах технологического газа, который Украина ежегодно закупает у Российской Федерации исключительно для того, чтобы обеспечить технологию транзита. Таким образом, была большая логика в том, что одним меморандумом, одним контрактом, гармонизировались цена на газ и цена на транзит».

«Три года назад такой принцип был нарушен - цена решается в рамках одного контракта, цена на размер тарифа на транзит решается в рамках другого контракта. Если взять последние три года, цена на российский газ поднялась с 90 долларов, потом 130 долларов, и в 2008 году эта цена составляла почти 180 долларов. Таким образом, за три последних года цена на российский газ для украинского потребителя выросла вдвое. В это же время цена на украинский транзит с 1,6 доллара США за тысячу кубов газа на 100 километров поднялась до 1,7 или приблизительно на 6 процентов. Понимая нелогичность такого способа гармонизации интересов, в начале 2008 года между Президентами Украины и России была достигнута договоренность, которая заключалась в том, что украинская и российская стороны признают необходимость перехода на рыночные цены за газ и соответственно размер тарифа транзита по территории Украины. Между премьер-министром Украины и премьер-министром России был подписан меморандум, который, собственно говоря, и формирует основы взаимной политики в сфере определения цены на газ и определения размера тарифа на транзит. Фундаментальной частью этого соглашения является то, что Украина и Россия берут на себя ответственность в ближайшие три года перейти к исключительно рыночным отношениям как по цене на газ, так и по тарифу на транзит российского газа в страны Европейского Союза и Европы. Исходя из этого, украинская сторона считает - за основу формирования цены на газ в 2009 году должна быть взята европейская формула (как это и предусматривает меморандум), откорректированная на соответствующий каникулярный период в три года, как это указано в меморандуме. Если на 2009 год расчетная среднегодовая цена газа в Германии определена как 280 долл. США, то рыночная цена на границе России и Украины в 2009 году должна состоять из следующего. 280 долл. США цена российского газа в Германии, она уменьшается на сумму стоимости транзита по территории Чехии, Словакии - а это 33 долл. США, и уменьшается на сумму расходов по транзиту в расчете на 1000 кубов по территории Украины - это 22 доллара. Таким образом, 280 долларов корректируем на транспортные расходы Чехии, Словакии, Украины, которые в сумме составляют 55 долларов, и приходим к определению рыночной цены российского газа на границе Россия-Украина - это 225 долларов. Если следовать заявлению «Газпрома», что середнвзвешенная цена российского газа в 2009 году на европейском рынке ожидается 300 долларов, то, соответственно, рыночная цена на территории Украины должна составить приблизительно 245 долларов. Мы принимаем во внимание предложение российской стороны, которая назвала 250 долларов как цену, которая наиболее оптимально отвечала российским интересам. На наш взгляд, 250 долларов - это рыночная европейская цена, к которой предлагает перейти Россия уже с 2009 года. Мы считали целесообразным все-таки придерживаться буквы и духа меморандума, подписанного премьер-министрами Украины и России, который предусматривает соответствующий трехлетний каникулярный период, где примерно за эти три года мы должны выйти по цене на газ из расчета прироста его 1/3 от цены, которая сегодня является разницей между европейской ценой и ценой газа в Украине. Таким образом, по нашим расчетам, руководствуясь меморандумом и договоренностью о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов. Еще раз повторяю - мы принимаем во внимание пожелание российской стороны, которое заключается в том, что, несмотря на договоренности по меморандуму, цена российского газа в Украине планируется 250 долларов за 1000 кубов. Принимая во внимание это, а также то, что размер транзита должен быть изменен на сумму тех новых расходов, которые украинский транзитер получит в связи с увеличением базовой цены на газ, мы предлагаем российской стороне подойти к пересмотру соответственно и тарифов», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «если по отношению к 2008 году цена на российский газ в Украине выросла по предложению России приблизительно на 30 процентов - до 250 долларов за 1000 кубов, аналогичную пропорцию должна выдерживать и тарифная политика. Украинский тариф на транзит минимум должен подняться на эти же 30 процентов и составлять приблизительно 2-2,2 доллара за 1000 кубов на 100 километров. Более того, если мы говорим о том, что условия меморандума, подписанного премьер-министрами Украины и России, на сегодняшний день неприемлемы, и обе стороны путем переговором приходят к пониманию относительно внедрения рыночных цен как на транзит, так и на газ, мы должны исходить из того, что сегодня цена, которую берет «Нефтегаз Украины» за транзит российского газа, составляет 1,7 доллара за 1000 кубов на 100 километров. Для сравнения: транзит Словакии стоит 4 доллара, транзит Чехии - 4 доллара, транзит в Германии - от 2,5 до 3,9 евро. В Европе есть страны, которые услугу транзита оценивают более 11 долларов. Даже есть случаи, когда цена транзита составляет более 13 долларов».

«Украина сегодня имеет самый низкий и поэтому неэкономичный нерентабельный тариф на прокачку российского газа - 1,7 долларов за 1000 кубов на 100 километров. Российская сторона настаивает на том, чтобы этот тариф при цене 250 долларов за российский газ в Украине оставался неизменным. Таким образом, те новые расходы, которые украинская сторона берет на закупку 6 миллиардов технологического газа для прокачки российского газа по территории Украины в страны Европы, увеличиваются. Солидарные расходы на транзит, - подчеркиваю, только из роста цены на российский газ в Украине, - растут более чем на полмиллиарда долларов. Оставаясь в транзите в размере 1,7 при условии, что цена российского газа в Украине растет в 2009 году до 250 долларов, таким образом НАК «Нафтогаз Украины» получает некомпенсированных, неурегулированных близко полмиллиарда долларов новых расходов. Бюджет НАК «Нафтогаза» не имеет возможности найти компенсаторов в такой сумме. Бюджет Украины не может брать на себя финансирование неоткомпенсированных расходов по транзиту, поскольку этот вопрос относится исключительно к рыночному урегулированию», отметил Президент.

И поэтому, отметил он, украинская сторона призывает российскую сторону «четко придерживаться буквы и духа меморандума, который был подписан в 2008 году премьер-министрами обеих стран. По мнению украинской стороны, этот меморандум правильно предусматривает ежегодное пропорциональное увеличение как цены на газ, так и размеров тарифа на транзит в ближайшие три года. Это наилучший ответ для того, чтобы как наши партнеры в России, так и их партнеры в Украине максимально быстро адаптировались к новым параметрам рынка в данном секторе. Мы исходим из того, что как раз меморандум дает полный всеобъемлющий ответ на то, как нужно поступать в таких непростых вопросах как формирование новой договорной цены на газ, поставляемый «Газпромом» в Украину, или таком не менее важном вопросе как установка экономически обоснованных конкурентных европейских тарифов на цену транзита».

«Мы еще раз призываем субъектов ведения хозяйства, в первую очередь «Газпром» России и «Нафтогаз Украины», найти компенсаторов, найти соответствующие инструменты для того, чтобы выполнить в полном объеме те договоренности, какие мы имеем с Российской Федерацией относительно урегулирования этих вопросов в рамках подписанного меморандума».