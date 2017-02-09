С депутатом Гончаренко будет проведена "индивидуальная беседа" - фракция БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, как фракция будет реагировать на ситуацию с акцией протеста у посольства ФРГ в Киеве заместителя председателя фракции БПП Алексея Гончаренко.

«Безусловно, у нас разговор состоится. Он происходила в пределах фракции, он состоится и индивидуально с Алексеем, поскольку он наш коллега», - сказал Березенко и напомнил, что Гончаренко отмечал, что это была его личная позиция.

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По словам Березенко, «мы извинились перед посольством и непосредственно перед господином послом за такие действия, потому что, безусловно, есть соответствующие конвенции, которые защищают права посольств, в том числе, и имущество посольств, а часть Берлинской стены - это и есть имущество посольства».

Березенко также сообщил, что видел в новостях «двух или трех молодых людей, которые отмыли эту стену».

«Считаю, что это было правильно и очень хорошо, что это сделали, и продемонстрировали тем самым отношение общественности к тому, что обижать такого партнера, как Германия, которая очень много сделала для нашего государства, нельзя», - сказал заместитель лидера фракции.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля народный депутат от фракции БПП Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских воинских подразделений.

По факту повреждения обломка стены возле Посольства Германии столичной прокуратурой начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Посольство Германии в Украине назвало поступок Гончаренко нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.