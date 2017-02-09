С фрагмента Берлинской стены возле посольства ФРГ исчезла надпись "Nein" (фото)
С фрагмента Берлинской стены, установленного возле посольства Германии в Киеве, смыли надпись Nein ("нет" по-немецки), которую вчера нанес на нее народный депутат Алексей Гончаренко.
Об этом сообщает 112.ua.
При этом в немецком посольстве не смогли предоставить оперативный комментарий. Кто именно стер нанесены баллончиком красные буквы пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста, посвященная высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.
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Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских военных подразделений.
Посольство Германии в Украине назвало повреждение Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических отошениях.