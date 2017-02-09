"Отказываюсь от неприкосновенности": нардеп Гончаренко готов сотрудничать со следствием по делу о хулиганстве у посольства Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, уведомлен ли он уже официально о возбуждении дела в отношении него.

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«Насколько я знаю, дело возбуждено по факту. Полностью готов сотрудничать. Орудие преступления - у меня сохранился мой баллон с красной краской - орудие моего преступления готов сдать. Добровольно отказываюсь от депутатской неприкосновенности, пусть меня полностью расследуют и сделают свои выводы», - сказал депутат.

Он также заявил, что полностью готов сотрудничать со следствием. По его словам, о возбуждении дела он узнал из СМИ. На вопрос, как фракция отреагировала на его поступок, Гончаренко сказал, что на заседании «были мнения, что форма реализации моего протеста - не все мои коллеги её одобрили». Он отметил, что эта акция была его личной позицией.

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«Президент абсолютно правильно сказал, что это была моя личная позиция, и я это подтверждаю - это моя личная позиция, которую я сам высказал”, - отметил он и добавил: «И я очень благодарен президенту за то, что он очень твердо сказал, что выборов на Донбассе в присутствии российских оккупационных войск быть не может»

Как сообщал УНИАН, 8 февраля народный депутат от фракции «БПП» Алексей Гончаренко на обломке Берлинской стены возле Посольства Германии в Киеве написал слово «NEIN» (нет). Как пояснил депутат, это символическая акция протеста в ответ на высказывания посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до вывода оттуда оккупационных российских воинских подразделений.

По факту повреждения обломка стены возле Посольства Германии столичной прокуратурой начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Посольство Германии в Украине назвало поступок Гончаренко нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.