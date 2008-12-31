Нафтогаз пугает Москву конфискацией газа по законам Украины

НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на заявления ОАО "Газпром" о потенциальном ограничении с 1 января 2009 года подачи газа Украине ввиду отсутствия с ней контракта на будущий год заявляет о неготовности обеспечивать транзит газа из РФ в Европу по территории страны и предупреждает о возможности его конфискации. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в Киеве со ссылкой на письмо украинского холдинга в адрес "Газпрома".

"Сегодня руководству "Газпрома" было направлено официальное письмо "Нафтогаза Украины". В письме отмечается, что в случае несогласования в срочном порядке условий транзита и поставок газа, а также неподписания соответствующих документов с 1 января 2009 года у НАК "Нафтогаз Украины" отсутствуют легитимные основания для принятия в газотранспортную систему Украины поступающего с территории РФ природного газа и его перемещения через таможенную границу Украины", - заявил собеседник агентства.

"В письме буквально написано, что при поступлении в газотранспортную систему Украины такого газа он будет идентифицирован как газ неопределенного собственника, что может привести к его изъятию (конфискации) в соответствии с законодательством Украины. Также отмечается, что в связи с вышесказанным "Нафтогаз Украины" будет вынужден предупредить о сложившейся ситуации страны Европейского Союза", - сказал источник.

Как сообщалось, 30 декабря Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что контракты на поставку среднеазиатского газа из России в Украину могут быть подписаны уже 31 декабря.

Он отметил, что на данный момент НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году и таким образом процесс по подготовке контрактов на дальнейшую поставку газа в Украину разблокирован.

Как сообщали СМИ, 30 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО перенесла поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни 27 человек, в связи с телефонными переговорами с руководителем "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Премьер два с половиной часа говорила по телефону с А.МИЛЛЕРОМ. Возможно, на Новый год Юлия Владимировна поедет в Москву", - цитировали СМИ источник в правительстве. Сегодня источник в правительстве сообщил УНИАН, что поездка премьера Украины может состояться во второй половине дня.