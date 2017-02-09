Встреча Порошенко и Ципраса: Греция поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию РФ

Об этом шла речь во время встречи в формате с глазу на глаз президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Греческой Республики Алексиса Ципраса, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Порошенко поблагодарил Ципраса за то, что тот принял приглашение посетить Украину во время, когда два государства отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В течение этого времени взаимоотношения Украины и Греции были и остаются надежными, партнерскими и дружескими, констатировал он.

Также Порошенко поблагодарил Грецию за стойкую позицию в вопросе отстаивания территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, осуждения агрессии России против Украины и непризнания аннексии Крыма.

«Греция поддерживает Украину в процессе европейской интеграции и твердо стоит на позициях необходимости полного выполнения Минских соглашений: полного прекращения огня, вывода российских войск с украинской территории и обеспечения мирного процесса и в вопросе введения безвизового режима для граждан нашего государства, отметил Порошенко», - говорится в сообщении.

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Президент подчеркнул, что «между нашими странами существуют тесные экономические, социальные, культурные и межличностные отношения, и выразил убеждение, что они будут только углубляться»

По словам Порошенко, в Украине существует большое греческое меньшинство. Он высказал предложение организовать в будущем совместную встречу премьер-министра Греции с украинскими греками.

Ципрас в свою очередь отметил, что его страна стоит на позициях поддержки мира и стабильности в Украине и готова всячески этому способствовать. Он также выразил заинтересованность в развитии и углублении украинско-греческих отношений.

По завершении двустороннего общения состоится расширенное заседание украинской и греческой делегаций под руководством президента Украины и премьер-министра Греческой Республики.

После этого Порошенко и Ципрас встретятся с представителями средств массовой информации.