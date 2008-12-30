Нафтогаз: "Деньги двигаются, мы тут сидим..."
21:52, 30 декабря 2008Политика
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Перечисление средств продолжается
Перечисление средств в счет долга Украины за поставленный Россией газ в настоящее время продолжается, сообщил РИА Новостипресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский.
"Деньги двигаются, деньги идут, мы тут сидим с финансистами", - сказал он.
Ранее Землянский сообщал, что компания в ближайшие несколько часов перечислит "Газпрому" 1,5 миллиарда долларов задолженности по поставкам газа в ноябре-декабре. В то же время пресс-служба Президента Украины сообщает , что страна полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году, и проведены платежи не только за ноябрь, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года.
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