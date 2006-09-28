Янукович давит на Ющенко

“Наша Украина” заявляет, что вопрос освобождения председателей облгосадминистраций не может рассматриваться на заседании Кабинета Министров, поскольку это не входит в компетенцию правительства.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии “Наша Украина”, “в таком намерении мы видим грубое вмешательство в конституционную прерогативу главы государства.

Политическая почва таких действий очевидна: губернаторов упрекают в “неудовлетворительном решении проблем, которые сдерживают социальное и экономическое развитие”, однако общеизвестным является тот факт, что наибольшие задолженности по заработной плате существуют в Донецкой и Луганской областях, но об их руководителях правительство замалчивает”.

Такие действия “Наша Украина” расценивает “как очередную попытку (после “брюссельских заявлений”) премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА перебрать на себя полномочия Президента Украины. Мы выступаем против этого и настаиваем на том, что вопрос пребывания губернаторов на занимаемых должностях решает исключительно Президент Украины”.

“Наша Украина” считает это попыткой давления на главу государства. Основой оценки деятельности председателей облгосадминистраций должны быть их профессиональные качества, а не политическая конъюнктура, говорится речь в заявлении.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту постановления, предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входит в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.

Кроме того, правительство планирует указать председателю Совета министров АРК Владимиру ПЛАКИДЕ, председателю Днепропетровской ОГА Надежде ДЕЕВОЙ, председателю Закарпатской ОГА Олегу ГАВАШИ и председателю Черкасской ОГА Александру ЧЕРЕВКО на низкую подготовку к эксплуатации в зимний период жилищного фонда, котельных, тепловых пунктов и теплотрасс, водопроводно-канализационного хозяйства и неудовлетворительные расчеты населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.