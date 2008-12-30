Ющенко недоволен ходом расследования взрыва в Евпатории

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО недоволен тем, как ведется следствие по делу о взрыве в Евпатории, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его словам, по распоряжению В.ЮЩЕНКО власть обеспечивает ликвидацию последствий взрыва в Евпатории, который произошел 24 декабря.

«Речь идет, в первую очередь, о социальной защите людей, - объяснил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. - Государство должно позаботиться о каждом и пока все пострадавшие не получили надлежащую помощь, власти не стоит успокаиваться».

«Поручение главы государства по обеспечению квартирами пострадавших выполняется. Сегодня главным является вопрос не выделения средств, а их быстрое и эффективное использования. Важно, чтобы люди как можно скорее получили жилье, и не только на бумаге, а смогли полноценно им пользоваться», - заметил заместитель главы Секретариата Президента.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ проинформировал, что до сих пор в санатории «Фемида» находятся 137 жителей разрушенного взрывом дома. Из государственного бюджета выделены 70 млн. грн. на приобретение квартир и оказание материальной помощи.

Отдельно заместитель подчеркнул, что Президент Украины недоволен тем, как ведется следствие по делу о взрыве в Евпатории, которое затормозилось на деталях и, очевидно, не охватывает все составляющие проблемы. «Ведь есть ряд контролирующих организаций, в полномочия которых входят вопросы проверки подобных объектов. В конечном итоге, есть должностные лица, чья бездеятельность, возможно, и является корнем проблемы, а значит, такие чрезвычайные события могут повториться», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Надеюсь, что сегодняшняя поездка премьер-министра в Евпаторию завершится не только бравурными заглавиями новостей, но и будет иметь ощутимые результаты», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.