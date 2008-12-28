Литвин взял в Москву Симоненко

Делегация Верховной Рады Украины во главе с председателем Владимиром ЛИТВИНОМ прибыла в Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет приземлился в аэропорту „Внуково-1” в 15.00 по киевскому времени.

В составе украинской делегации депутаты Борис ДЕЙЧ, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Петр СИМОНЕНКО.

Программой визита сегодня запланирована встреча со спикером Госдумы Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

29 декабря состоятся также встречи с председателем Совета Федераций Сергеем МИРОНОВЫМ, а также с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Для журналистов запланирован брифинг по результатам визита, а также участие В.ЛИТВИНА в эфире радио „Эхо Москвы” и телеканала „Вести”.