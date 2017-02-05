Савченко заявила, что она до сих пор является членом комитета ВР по нацбезопасности и обороне
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что ее не исключили из Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, и она до сих пор является его членом.
Об этом Савченко сказала в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.
«Нет, я не была исключена. Это был очередной цирк и желание Пашинского (Сергей Пашинский - председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны - УНИАН) это сделать. Это решение было принято на комитете, но оно не было принято ни в регламентном комитете, ни в Верховной Раде», - отметила она.
Поэтому, по словам Савченко, в настоящее время она остается в составе комитета.
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Как сообщал УНИАН, профильный парламентский комитет 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Как отметил его председатель Пашинский, «действия народного депутата Надежды Савченко ведут к снижению обороноспособности Украины, поэтому ее пребывание в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны является нецелесообразным».
Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ по поводу неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.
Сама же Савченко выразила убеждение, что подобное решение является незаконным.