Савченко заявила, что она до сих пор является членом комитета ВР по нацбезопасности и обороне

Об этом Савченко сказала в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

«Нет, я не была исключена. Это был очередной цирк и желание Пашинского (Сергей Пашинский - председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны - УНИАН) это сделать. Это решение было принято на комитете, но оно не было принято ни в регламентном комитете, ни в Верховной Раде», - отметила она.

Поэтому, по словам Савченко, в настоящее время она остается в составе комитета.

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Как сообщал УНИАН, профильный парламентский комитет 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Как отметил его председатель Пашинский, «действия народного депутата Надежды Савченко ведут к снижению обороноспособности Украины, поэтому ее пребывание в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны является нецелесообразным».

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ по поводу неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

Сама же Савченко выразила убеждение, что подобное решение является незаконным.