У Тимошенко ожидают конца кризиса уже в середине лета

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН ожидает, что выход страны из кризисно–рецессионного состояния и начало подъема экономики начнется в начале второго полугодия 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

«Произойдет активизация отечественного экспортоориентированного производственного комплекса в связи с улучшением мировой конъюнктуры и разблокированием финансовых тромбов. Это по цепи повернет денежные ресурсы во все смежные отрасли и восстановит процессы наращивания объемов производства от добывающих видов экономической деятельности до предоставляющих услуги транспортировки и оптовой торговли», - отметил министр.

Кроме того, в Минэкономики ожидают, что в первом полугодии 2009 года цены и спрос на мировых рынках металла начнут расти уже в конце первого полугодия.

Потери экспортеров от неблагоприятных внешних условий в первом полугодии и повышение затратности производства, считает Б.ДАНИЛИШИН, компенсирует девальвация национальной валюты.

Возобновление экспортной активности, по мнению министра, в конце первого – начале второго полугодия позволит получить по итогам года незначительное сокращение объемов экспорта (на 3,8%). При этом, по сравнению с 2008 годом, падение экспорта произойдет в отношении металлопродукции и продукции химической промышленности, в частности, из-за снижения спроса на мировых рынках.

«Однако это уменьшение будет компенсировано ростом экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса - в 2009 году прогнозируется высокий уровень валового сбора зерновых и зернобобовых культур – 45 млн. тонн, и продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, в частности, в машиностроении, в результате сохранения позитивной динамики экспорта в страны СНГ и выхода на новые мировые рынки. Также ожидается, что членство Украины в ВТО будет способствовать уменьшению потерь от антидемпинговых расследований и ослабит тарифные барьеры для экспорта отечественной продукции на внешних рынках.

В результате уменьшения стоимостных объемов экспорта и существенного сокращения импорта - на 9,5% - отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами может составить 7,1 млрд. долл. США против ожидаемых в 2008 году 13,3 млрд. долл.