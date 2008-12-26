Шахтеров предупредили, что долги по зарплате вернут аж в январе

Министерство угольной промышленности заявляет, что погасит задолженность по зарплате шахтерам государственных угледобывающих предприятий за октябрь-ноябрь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии Кабмина заявил первый заместитель министра угольной промышленности Александр ФРАНЦЫШКО.

"В январе мы этот вопрос закроем", - сказал первый замминистра.

Он уточнил, что на сегодняшний день задолженность по зарплате за октябрь составляет 110,3 млн. грн., за ноябрь - 530 млн. грн.

При этом А. ФРАНЦЫШКО отметил, что источниками погашения задолженности станут расчеты за поставленную в декабре угольную продукцию на уровне 400 млн. грн., расчеты по прямым договорам в декабре - 58 млн. грн., господдержка на себестоимость - 264,4 млн. грн. Кроме того, на счетах министерства находится 64 млн. грн.