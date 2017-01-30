"Непростой путь": Меркель заявила о сохранении "нормандского формата"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в ходе его визита в ФРГ.

Канцлер Германии сказала, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. Она заявила, что "за последние часы мы снова узнали, что режим прекращения огня фактически не существует, что опять гибнут солдаты".

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Меркель, ссылаясь на данные ООН, напомнила, что на востоке Украины уже погибло около 10 тыс. людей.

"Мы должны сделать все на основе того, что мы имеем, а именно: на основе Минских соглашений, чтобы воплощать их. Хотя это, конечно, непростая задача", - заявила Меркель.

В то же время она выразила мнение, что попытки урегулировать ситуацию на востоке Украины в рамках "нормандского формата" – это правильный путь. "И мы будем в дальнейшем его придерживаться, несмотря на существующие препятствия, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины", - подчеркнула Меркель.

По ее словам, "этот путь не будет простым".