"Такова ФСБшная тактика – поднять ставки в торгах": Геращенко объяснила причину обострения в зоне АТО

Об этом политик сообщила в Facebook.

По ее словам, РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений о немедленном освобождении заложников, но и ключевой первый, по безопасности – о немедленном прекращении огня, установлении «режима тишины».

«Военторг работает – ежедневно в так называемых «гумконвоях» или поездом в оккупированное Дебальцево, через неконтролируемую украинско-российскую границу щедро завозят боевикам оружие для убийства украинцев: гражданских и военных», - заявила Геращенко.

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«Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такова ФСБшная тактика - поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой», - добавила она.

«Для Украины наши погибшие герои – это наша трагедия, это наше общее горе, это наши друзья и знакомые, светлые ребята, с которыми еще вчера пили чай где-то на Донбассе, или же чьи семьи знаешь лично. Для Кремля – просто цифры и статистика, вот в чем разница. Для Европы и мира... - это что-то отдаленное, о чем не всегда комфортно думать и вспоминать. Иначе бы никто из европейцев не мог вполне серьезно говорить о местных выборах на Донбассе как пути до окончания войны. Интересно, кто из них готов поехать наблюдателями в Авдеевку... Риторический вопрос, который мы каждый раз ставим на всех международных встречах, и на котором наши визави начинают прятать глаза», - убеждена вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных погибли, 9 ранены и еще 4 травмированы.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.