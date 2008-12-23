Небоженко знает, зачем обвалили гривню

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО полагает, что контролируемое падение национальной валюты призвано дестабилизировать работу правительства Юлии ТИМОШЕНКО. «Обрушить национальную валюту ради наживы и дестабилизации работы Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО – слишком дорогая цена политической борьбы за власть», – заявил он в комментарии, переданном УНИАН. «Сейчас все страны, которые переживают кризис, стараются действовать по принципу «не навреди», – считает политолог. – И только в Украине смычка Нацбанка, Президента и приближенных «банкиров» пытаются нажиться на беде».

Контролируемое падение курса гривни и «огромные спекулятивные операции с участием Нацбанка сделали нас посмешищем в глазах всей Европы», сказал В.НЕБОЖЕНКО. Все знают, напомнил он, что Президент Виктор ЮЩЕНКО был одним из лучших банкиров страны и Владимир СТЕЛЬМАХ, глава Нацбанка, – «его любимый подчиненный». Поэтому в том, что произошло, считает политолог, есть вина Президента. «В.ЮЩЕНКО обязан разделить политическую ответственность со В.СТЕЛЬМАХОМ за катастрофу с гривней, – заявил он. – Теперь, все что Президент будет делать для выхода из кризиса, будет рассматриваться бизнесом и общественным мнением страны как подготовка к новой экономической авантюре. Это самая серьезная его политическая ошибка за всю историю его правления».

Сейчас, по мнению В.НЕБОЖЕНКО, выход один: Президент должен немедленно отстранить В.СТЕЛЬМАХА и согласиться на создание четырехсторонней следственной комиссии из представителей нового руководства Нацбанка, СНБО, Верховной Рады и Кабмина. В противном случае, политическая и экономическая ситуация может выйти из-под контроля, предостерегает он.

Ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО отверг обвинение премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в валютных махинациях.

Как сообщал УНИАН, глава государства связывает эти заявления Ю.ТИМОШЕНКО с тем, что таким образом она пытается переложить ответственность за провалы в своей работе на других.

Он отметил, что НБУ не устанавливает, а фиксирует валютный курс.

«Курс национальных денег будет стабильным, только в том случае, когда будет сбалансирована торговая политика, будет торговый баланс», – отметил В.ЮЩЕНКО. Он сообщил, что в этом году страна имеет 14 млрд. торгового дефицита.

По его мнению, это связано с непродуманными действиями премьера: "Ю.ТИМОШЕНКО запретила вывезти 5 млн. тонн избыточного зерна с января по май. Страна не получила 2,5 млн. торговой выручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла невиданное в истории количество мяса - 550 тысяч тонн, вернее, замороженных обрезков. Страна потеряла от этого 1,5 млрд. валюты. Если идем по газу, правительство закачало газ, по которому не осуществил проплату более 2 млрд. Ни одно правительство такого не делало».

В своих заявлениях НБУтакже возлагал вину за провалы в экономической политике на правительство.