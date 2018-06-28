Ющенко о коалиции, авантюрах, выборах, валюте, зерне, мясе и о Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко...

Коалиция – это авантюра, ее вообще нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что коалиция в Верховной Раде сформировалась на основе «политической коррупции», но сейчас распускать парламент он не намерен.

Об этом Глава государства заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Президент назвал авантюрой формирование коалиции блока Юлии Тимошенко, НУ-НС и Блока Литвина: «Эта авантюра, которая была проведена, привела к тому, что через подкуп, через политическую коррупцию три политические силы проголосовали за создание этой коалиции. Я подчеркиваю, что через политическую коррупцию было достигнуто принятие такого решения».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нет публичного соглашения, которое бы подписало более 226 народных депутатов, необходимых для существования большинства.

«Таким образом, мы можем сказать, что в парламенте сегодня нет коалиции, которая бы имела 226 голосов. И эта ситуация сформулирована лишь для одного – для того, чтобы продолжить стагнацию премьера ТИМОШЕНКО и той политики, которую она проводит», - отметил Глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет всегда поддерживать работающий парламент, а работающим, по его мнению, он может быть лишь в одном случае – если «более 226 депутатов объединятся и возьмут на себя ответственность за курс в стране».

Роспуск парламента пока неуместен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не планирует пока распускать Верховную Раду, поскольку считает неуместным проведение одновременных парламентских и президентских выборов.

В частности, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в парламенте на сегодня нет коалиции, но сегодня он не хочет распускать парламент по ряду причин.

Во-первых, этому мешает экономическая ситуация, в частности, до сих пор не принят бюджет на следующий год и не принят пакет антикризисных законов.

Второй причиной В.ЮЩЕНКО назвал то, что через 6 месяцев в Украине стартуют президентские выборы. «Стоит ли сегодня говорить о системе двух выборов – одновременно и парламента, и президента, пойдет ли это на пользу сейчас стране? Я убежден, что это вопрос, на который у меня лично сформирован негативный ответ», - отметил Президент, подчеркнув, что подобные настроения чувствуются и в обществе.

Почему эта воровка возле вас? Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО авантюристкой, которая только борется за власть.

По словам Президента, еще во время избирательной президентской кампании в 2004 году, когда он ездил по стране агитировать, люди спрашивали: «Почему эта воровка возле вас?». В.ЮЩЕНКО ответил, что просил тогда не делать самосуд, не толковать, почему она ворует газ, почему она ворует бюджет, поскольку вынести приговор человеку может лишь суд.

«И стояла она за спиной у меня на Майдане не ради борьбы за украинские идеалы. Она стояла за себя. И не было такого дня, чтобы она стояла за народ, или за Украину - это авантюрист в политике, который будет топить всех, потому что ей нужно одно – безграничная власть», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Нужно просто не иметь никакого, даже среднего образования Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинение премьер - министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в валютных махинациях.

Глава государства связывает эти заявления Ю.ТИМОШЕНКО с тем, что таким образом она пытается переложить ответственность за провалы в своей работе на других. «Но в этот раз у нее не выйдет», - отметил Президент

«Это нужно просто не иметь никакого, даже среднего образования, чтобы знаете, манипулировать вещами, я так думаю, что она не может сформулировать даже значения этой терминологии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что НБУ не устанавливает, а фиксирует валютный курс.

«Курс национальных денег будет стабильным, только в том случае, когда будет сбалансирована торговая политика, будет торговый баланс», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он сообщил, что в этом году страна имеет 14 млрд. торгового дефицита.

По его мнению, это связано с непродуманными действиями премьера: "Ю.ТИМОШЕНКО запретила вывезти 5 млн. тонн избыточного зерна с января по май. Страна не получила 2,5 млн. торговой выручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла невиданное в истории количество мяса - 550 тысяч тонн, вернее, замороженных обрезков. Страна потеряла от этого 1,5 млрд. валюты. Если идем по газу, правительство закачало газ, по которому не осуществил проплату более 2 млрд. Ни одно правительство такого не делало».