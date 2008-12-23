В БЮТ намекнули нардепам, что новогодних каникул не будет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что до конца этого года будет принят государственный бюджет на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

Заместитель председателя ВР отметил, что упрощенная процедура рассмотрения госбюджета является ежегодной традицией парламента.

При этом он напомнил, что во времена, когда правительство возглавлял нынешний лидер фракций Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, одним голосованием не только принимался госбюджет, но и вносились изменения в 60 законов.

«Такой подход был характерен при рассмотрении проекта госбюджета на протяжении последних 10 лет», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что проектом постановления об упрощении рассмотрения проекта госбюджета на 2009 год и других законодательных актов предлагается рассматривать параллельно изменения в ряд законов и проект госбюджета на 2009 год.

Он отметил, что те политические силы, которые сегодня пытаются сорвать рассмотрение проекта госбюджета на 2009 год, «должны сдать свои билеты на новогодний отдых», поскольку Верховная Рада должна работать до тех пор, пока не будет принят госбюджет на 2009 год.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины отказалась внести в повестку дня проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Госбюджета на 2009 год и ряда законопроектов, обеспечивающих сбалансированность государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного проекта постановления в повестку дня проголосовали лишь 224 народных депутата из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось один раз уклониться от установленной регламентом ВР процедуры принятия законов и определить особую процедуру и сокращение сроков рассмотрения и принятия госбюджета и других законов.