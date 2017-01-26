Армия РФ на границе с Украиной демонстрирует готовность России к масштабному вторжению - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, и она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы, таким образом просто дополнительно показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер, и мы все это прекрасно понимаем", - подчеркнул Климкин.

"Мы к этому готовы, но то, что происходит, это понятно всему миру, и это тоже очень важно", - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня 2016 года в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Южном военном округе в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжение на временно оккупированный Донбасс для поддержки российских боевиков. 2 декабря в Минобороны РФ заявили, что 150-я мотострелковая дивизия приступила к «выполнению задачи».

24 января 2017 года врио начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев заявил, что в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области РФ в районе формирования мотострелковой дивизии численностью 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ обнаружено много артиллерии.

25 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска на границе с Украиной, и подчеркнул, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.