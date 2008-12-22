Черновецкий проспорил ящик шампанского

Ток-шоу «Шустер live» с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО посмотрели больше телезрителей, чем программу «Свобода на Интере», которую вел мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Обе передачи транслировались 19 декабря одновременно в прямом эфире.

Как сообщает «Телекритика», в пятницу политическое ток-шоу «Шустер live» на ТРК «Украина» с участием Ю.ТИМОШЕНКО имело рейтинг 5,47% и долю 19,9% (аудитория 18+, общенациональная панель GFK Ukraine). Еще более высокими были показатели в городах с населением более 50 тысяч жителей: рейтинг 6,57% и доля 24,05%. Это наивысшие показатели за время выхода программы Савика ШУСТЕРА на ТРК «Украина», отмечает «Телекритика».

Между тем программа «Свобода на Интере», которую вел Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, имела рейтинг 6,26% и долю 19,05% (в городах «50 тысяч+» - рейтинг 6,46% и доля 19,82%).

Таким образом, по данным «Телекритики», киевский мэр проиграл пари, которое заключил с генеральным продюсером «Интера» Анной БЕЗЛЮДНОЙ: в случае, если рейтинг (возможно, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имел в виду долю) программы превысит 50%, она должна была подарить ему ящик шампанского.

«Телекритика» информирует, что на минувшей неделе «Свобода на Интере», которую вел народный депутат Александр ЕФРЕМОВ (Партия регионов), имела рейтинг 6,02% и долю 20,11%.