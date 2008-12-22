Литвин пугает депутатов работой 31 декабря

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов Украины на текущей неделе принять проект государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, если парламент не примет госбюджет на текущей неделе, то не останется ничего другого как работать и 31 декабря.

В.ЛИТВИН также отметил, что сначала ВР необходимо принять изменения к законодательству, которые касаются бюджета, а уже потом рассматривать законопроект «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Он напомнил, что Конституцией Украины и решением Конституционного Суда запрещено законом о госбюджете вносить изменения в действующие законы. Председатель Верховной Рады подчеркнул необходимость «не нарушать Конституцию и придерживаться решений КС». Он также отметил, что в подготовленном правительством проекте бюджета предусматривается внесение изменений в действующие законы.

На заседании Согласительного совета присутствует первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, который зачитывает доклад относительно законопроекта о госбюджете на следующий год.