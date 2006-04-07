Сегодня православные отмечают Благовещение

Православная церковь сегодня празднует одно из знаменательнейших событий христианского календаря - Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот "двунадесятый" (один из 12 основных) церковный праздник установлен в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа - Сына Божьего и Спасителя мира.

Праздник Благовещения открывает последовательный ряд описанных в Новом Завете событий - воплощения, земной жизни, Крестной смерти и светлого Воскресения Христова.

Верующим в этот день разрешается послабление в посте и благословляется разнообразить стол рыбными блюдами.

На Руси издревле существует обычай - в день Благовещения отпускать на волю птиц из клеток. Этот простой земной символ обозначает возвещение свободы всему миру, а также открывающиеся для человеческой души небеса.