Тимошенко пригласила Януковича вместе съездить в Брянку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена неотложно посетить город Брянку Луганской области, чтобы разобраться с рядом социальных проблем, которые там возникли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

По словам премьера, такое решение она приняла после жалоб жителей города о том, что учителя не получают заплаты, закрываются шахты и увольняют с работы сотрудников вагоностроительного завода.

«Я поеду и разберусь, почему учителя не получают зарплату, почему не работает швейная фабрика и почему закрывают шахты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в этом городе большая часть чиновников является представителями Партии регионов, а представителей БЮТ там нет.

В связи с этим премьер обратилась к лидеру оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой посетить город Брянку вместе с ней.