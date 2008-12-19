Ющенко возмущается, что министры и мэры - как Пилип из конопли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал госслужащих не пиариться, а работать «как часы» над подготовкой к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в целом он положительно оценивает то, что было сделано в текущем году по подготовке к Евро-2012, напомнив, что этот год был организационно-подготовительным. В то же время Президент обратил внимание и на много существующих проблем в подготовке к чемпионату.

Среди прочего, В.ЮЩЕНКО не устраивает то, как должностные лица, которые отвечают за подготовку к первенству, часто общаются с журналистами. При этом Президент отметил важность «несения позитивного сигнала, хорошего климата» обществу.

«Нельзя в скандалах и дебатах делать доброе дело. Поэтому я хочу предупредить вас: каждый из вас не имеет права на демагогию. Вы же на выборы не идете, или идете? Нужно вам каждый день заявления делать или с утра до вечера работать на том участке работы, который вам поручили?» - сказал Президент.

Также он отметил, что все, кто отвечает за подготовку к Евро-2012, являются государственными служащими и должны нести ответственность.

«Перестаньте творить демагогию, перестаньте быть экспертами в таком общении с прессой, как до сегодняшнего дня было – вы выполняете государственное поручение – не больше, не меньше. Вы от себя там ничего не делаете. Ваша обязанность – делать климат. Увидели телекамеру – спешите нести конструктивные сообщения. Так работает любой государственный служащий», - сказал Президент, отметив, что это касается и вице-премьеров, и министров, и работников Федерации футбола, мэров городов и всех остальных, кто отвечает за подготовку к Евро-2012. «Научитесь вести себя по-государственному, а не как Пилип из конопли выскакиваете», - сказал он.

Кроме того, Президент подчеркнул, что главными исполнителями подготовки к чемпионату сегодня являются правительство, Координационный совет и Федерация футбола Украины. Он призвал эти три структуры взять не себя всю ответственность и работать “как часы”.

«Реорганизации управления все сделаны, и ставим на этом точку», - сказал Президент, комментируя решение правительства об отмене Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которую возглавлял Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

«Надеюсь, то, что сделало правительство, что для меня было достаточно сомнительным, но надеюсь, что оно принесет пользу», - сказал Президент.