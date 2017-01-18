Белый дом предложил Трампу выбор: занять позицию разведки США или России и WikiLeaks

Как сообщает «Голос Америки», Джош Эрнест заявил об этом, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина, который обвинил администрацию президента Барака Обамы в попытках ослабить позиции Трампа за распространение неправдивой информации.

Американские разведывательные службы обнародовали доклад, в котором сделали вывод, что по распоряжению Путина российская власть проводила работу по компрометации президентских выборов США и с целью помочь Трампу одержать победу.

«Я уверен, что российская сторона предпочла бы не слышать подобные вещи, – сказал Эрнест. – Но в конечном итоге это тот вопрос, по которому будущая администрация должна принять решение, и разница здесь весьма резкая».

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Путин назвал «фальшивкой» обвинения, что Трамп был причастен к сексуальной активности в московском отеле в 2013 году. Путин добавил, что лица, ответственные за эти обвинения «хуже проституток» и задал вопрос, зачем Трампу нужны проститутки, если в его окружении есть «самые красивые женщины в мире».

Как сообщал УНИАН, разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В отчете указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках со стороны России желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации.