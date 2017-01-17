Порошенко договорился с президентом Швейцарии ускорить возвращение активов чиновников времен Януковича в Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард ускорить совместные шаги по расследованию преступлений режима экс-президента Виктора Януковича и возвращению активов в Украину.

Об этом Порошенко сообщил журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарии.

«Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти (Украины)», - заявил он.

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«Мы обозначили четкие графики и координацию сотрудничества Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, которые имеют скорее привести к соответствующему результату и реституции, возврата этих денег (замороженных активов бывших высокопоставленных чиновников режима Януковича, которые находятся в швейцарских банках – УНИАН)», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральная прокуратура получила копию заявления на то время президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину.

"Так, Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне зеверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина!", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.