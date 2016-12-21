Представители Трехсторонней контактной группы озвучили условия проведения выборов на Донбассе

20:52, 21 декабря 2016
Война
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Без полного «режима тишины», вывода иностранных воинских формирований и закрытия границы местные выборы на Донбассе проводиться не будут.

Основним питанням були можливі модальності проведення легітимних місцевих виборів / dn.vgorode.ua

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

«Без полного «режима тишины», вывода иностранных воинских формирований, закрытия границы, без соблюдения украинского законодательства и соблюдения стандартов ОБСЕ выборов быть не может»,- написала Олифер.

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По ее словам, во время консультаций в рамках политической подгруппы основным вопросом были возможные модальности проведения легитимных местных выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

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Теги: #выбори