Адвокаты Януковича требуют допросить Матиоса по делу о госизмене

О подаче соответствующего ходатайства в ГПУ заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, которого цитирует пресс-служба юридической компании "АВЕРА ЛЕКС", пишет Украинская правда.

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По его словам, Матиос как один из бывших руководящих работников администрации Президента времен Януковича должен быть допрошен по делу о государственной измене.

Главная военная прокуратура, возглавляемая Матиосом, обвиняет Януковича как президента Украины в бездеятельности, которая заключалась в нереагировании на протяжении всего 2013 года и по 1 марта 2014 года включительно на вызовы со стороны Российской Федерации.

В то же время сам Матиос в этот период занимал одну из руководящих должностей в Администрации Президента Украины.

"Поэтому ему должно быть известно присутствовала ли в Администрации Президента в 2013 году и в январе-феврале 2014 года информация о ведении РФ информационно-пропагандистской подрывной деятельности против Украины, как это говорится в тексте сообщения о подозрении, докладывались ли эти факты президенту Виктору Януковичу, какие меры были приняты по этому поводу", - сказал Сердюк.

"Поэтому мы будем настаивать на допросе Анатолия Матиоса как свидетеля по делу о государственной измене", - добавил адвокат Януковича.