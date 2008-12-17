Кому из депутатов светят обещанные Президентом проблемы (фамилии)

Под обещанные сегодня Виктором Ющенко «карательные санкции» в отношении тех членов блока НУ-НС, которые поставили свои подписи под коалиционным соглашением из 37 подписантов рискуют попасть 7 человек.

Напомним, сегодня Президент заявил, что Партия "Народный Союз Наша Украина" определится относительно народных депутатов Украины, поддержавших коалицию с БЮТ и Блоком Литвина. «Мы на той неделе проводим второй этап съезда, и я убежден, что съезд определится с тем, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала бы», – сказал Ющенко.

Вместе с тем, Наша Украина не может даже пытаться отобрать мандаты у тех членов блока НУ-НС, которые шли в парламент не как нашеукраинцы, а как члены иных партий. Над такими властен не съезд партии, а только съезд всего блока.

Итого, изгнание из партии «Наша Украина» и попытки отобрать депутатский мандат могут угрожать Юрию Ключковскому, Ольге Герасимьюк, Руслану Князевичу Николаю Мартыненко, Александру Третьякову, Валерию Борисову и Эдуарду Зейналову. Остальные 30 подписантов могут спать спокойно – до них руки съезда НУ не дотянутся.

Также необходимо отметить, что одному из потенциальных «изгнанников» - Николаю Мартыненко – аналитики и соратники по парламентской фракции вчера активно прочили пост лидера фракции НУ-НС вместо Вячеслава Кириленко, заявившего о своей отставке сразу после подписания коалиционного соглашения БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.