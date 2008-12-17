Нашеукраинцев, которые подписались за коалицию, Ющенко хочет выгнать из ВР

Партия "Народный Союз Наша Украина" определится относительно народных депутатов Украины, поддержавших коалицию с БЮТ и Блоком Литвина. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил во время интервью изданиям «День», «Україна молода», «Факты и комментарии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО напомнил, что съездом партии НСНУ была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты, которые нарушили это решение, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда.

«Мы на той неделе проводим второй этап съезда, и я убежден, что съезд определится с тем, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала бы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Это хороший процесс, это процесс очистки. Я давно ждал, чтобы у нас люди определились в своем политическом выборе, в своем партийном месте. Они это сделали, я уважаю их выбор. Думаю, вчера был достойным в политическом смысле день», – прокомментировал глава государства политические события 16 декабря, когда 37 из 72 членов фракции "Наша Украина – Народная Самооборона" поддержали создание парламентской коалиции при участии БЮТ и Блока Литвина.

Президент отметил, что провозглашенное большинство в составе депутатских фракций Блока Юлии Тимошенко, «Наша Украина – Народная Самооборона» и Блока Владимира Литвина не оформлено юридически. Он заметил, что это объединение стало результатом непубличного процесса.

«То, что сегодняшняя так называемая коалиция состоялась на политической коррупции – это факт», – убежден Президент.

Кроме того, фактического большинства голосов депутатов у этого альянса нет. Для результативного голосования такой коалиции необходимо привлекать голоса Коммунистической фракции, идеология которой категорически не может быть воспринята в демократическом обществе.

«Эта коалиция может работать только при том, если ее членом будет Коммунистическая партия... Если мы говорим о таком типе коалиции, это еще более позорно», – считает Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что основным мотивом создания такой коалиции стало стремление сохранить должность премьер-министра для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Глава государства подчеркнул, что при текущих сложных экономических обстоятельствах необходимо иметь на этом посту человека, способного к осуществлению прагматичных действий и эффективных изменений, поскольку 80% усилий по преодолению кризиса относятся к инструментарию правительства.

Развернутая версия интервью главы государства будет опубликована в пятницу, 19 декабря, в изданиях «День», «Україна молода» и «Факты и комментарии».