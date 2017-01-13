Огнестрельные награды от Авакова: журналисты узнали, кому глава МВД раздавал оружие (инфографика)

Аваков выдал за 2014-2016 годы 1085 стволов, говорится в материале "Украинской правды".

Глава МВД признался, что "817 (единиц оружия – Ред.) выданы бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны, 78 – волонтерам, 13 – работникам прокуратуры. Отдельно еще 25 работникам Донецкой и Луганской областей". Кроме того, депутатам он подарил 97 "стволов".

Назначенный 27 февраля 2014 года министр МВД уже 21 марта выписал первый пистолет "Форт 17-05" депутату-"свободовцу" Олегу Осуховскому.

Но "самым урожайным", как отмечают журналисты, в этом плане было 27 марта 2014 года. Того дня Аваков выдал 39 пистолетов. Награждены ими были почти всех функционеры "Самообороны Майдана": например, пистолет "Glоск 19" получил Олег Махницкий, который на тот момент уже успел стать и.о. генпрокурора; Андрей Левус, заместитель главы СБУ, а ныне депутат от фракции "Народного фронта" – пистолет "Форт 17-05"

28 марта свой уже скандальный "Glock 19" получил тогдашний и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский, а его временный заместитель Андрей Сенченко – "Glock 17".

Тогда же свой первый "ствол" от Авакова "Форт 17-05" получил на то время вице-премьер Владимир Гройсман. Такие же пистолеты достались тогдашнему главе НБУ, коменданту Майдана Степану Кубиву и министрам Остапу Семераку и Павлу Петренко.

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31 марта получил свой "Форт 17-05" и другой комендант Майдана, тогда уже секретарь СНБО Андрей Парубий и депутат Николай Княжицкий.

Следующий всплеск "наградной активности" у Авакова произойдет в октябре 2014 года, когда он за месяц подарит 48 единиц оружия.

Семь пистолетов получили активисты, среди которых в том числе и известные братья-миллионеры Александр и Вячеслав Константиновские, которым досталось по "Taurus PT 809 compact".

Еще 10 пистолетов Аваков подарил армейским руководителям и бойцам. А вот четырем офицерам Управления госохраны подарки главы МВД были куда серьезнее. Аваков им презентовал штурмовые винтовки "Форт-224" калибра 5,45x39 мм.

"Но самым неожиданным было то, что такую же "штурмовку", которым обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил и депутату НФ Сергею Пашинскому", - говорится в расследовании журналистов.

На фоне такого подарка ни презентованный тогда Александру Турчинову пистолет ПСМ-05, ни два "Форты" для депутатов НФ Елены Ледовских, ни даже залихватская "Beretta 92 FS" генпрокурора Виталия Яремы не впечатляют.

Не говоря уже о компактном "Форт 9", который достался главе НБУ Валерии Гонтаревой, компактной "Beretta PX4", подаренной тогдашнему главе АП Борису Ложкину, и более серьезному "Taurus РТ 809" Игорю Грыниву, который тогда был заместителем главы АП, а ныне является председателем фракции БПП.

Также в конце сентября, к 50-летнему юбилею президента Петра Порошенко, глава МВД наградил его весьма изысканным пистолетом от американской компании Сabot Gun "Jones 1911".

В январе 2015 года Аваков подарил сразу два пистолета – АПС и "Маузер" – своему другу депутату Игорю Котвицкому, которого обвиняли в том, что он вывел 40 млн долларов в Панаму.

Отмечается, что чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт-17" и его модификации.

Кроме того, министр подарил еще 25 единиц пистолета "Форт 9", 6 единиц "Форт 12", один "Форт 14" и 10 штук "Форт 21".

Кроме того, за два года глава МВД подарил 18 единиц автоматического оружия производства ГП "Форт": 4 штурмовых винтовки "Форт 221", 12 – "Форт 224", и по одной "Форт-226" и "Форт-228". Обычно такое оружие используют в ходе спецопераций бойцы различных силовых подразделений.

Штурмовые винтовки "Форт 224", например, были подарены премьеру Владимиру Гройсману, экс-премьеру Арсению Яценюку и депутату Сергею Пашинскому.

Кроме того, пистолеты-пулеметы "Форт-224" получили из рук Авакова его соратники по НФ министр юстиции Павел Петренко и депутат Юрий Береза. А секретарь СНБО Александр Турчинов стал владельцем украинского аналога легендарного израильского Uzi "Форт-226".

А вот "полноценный" автомат Аваков подарил лишь одному своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову - модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

Также шесть единиц пистолетов-пулеметов MP5 K A4 немецкого концерна Heckler&Koch были подарены Аваковым тому же Владимиру Гройсману, главному "радикалу" Олегу Ляшко и его однопартийцам Алексею Ленскому, Сергею Скуратовскому и братьям Сергею и Дмитрию Рыбалкам.

"Но самый оригинальный подарок от Авакова получил таки Арсений Яценюк. 20 мая 2015 года глава МВД наградил своего соратника по партии и тогдашнего шефа легендарным 56-П-421 – пулеметом Максима", - рассказали журналисты.

Так, СМИ выделили несколько категорий людей, которым Аваков дарил боевые пистолеты и автоматы.

Во-первых, это работники и руководители силовых ведомств.

Например, у председателя Госпогранслужбы Виктора Назаренко от Авакова три подаренных пистолета, у министра обороны Степана Полторака - револьвер ALFA model 3541, а экс-генпрокурор Олег Махницкий получил пистолет "Glock 19", Виталий Ярема – "Beretta 92 FS" и "JERICHO 941 FBL".

Во-вторых, в наградные списки Авакова регулярно попадали почти все ключевые руководители государства.

Пистолет к юбилею получил президент Порошенко, четыре "ствола" заслужил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк. Действующий глава правительства Владимир Гройсман также имеет от главы МВД арсенал из четырех единиц: три из них он получил на посту вице-премьера, а один как спикер Верховной Рады.

Коллегам министрам Аваков оружия тоже не жалел.

Кроме уже упомянутых, "стволы" от него получили экс-главы Минэкологии Андрей Мохник, Мининфраструктуры Максим Бурбак, министр Кабмина Остап Семерак, Минмолодежи Дмитрий Булатов, Минздрава Олег Мусий и даже Минфина Наталья Яресько.

Всех их наградили разными моделями пистолетов "Форт". А экс-глава Минэнерго Юрий Продан получил "Glock 17".

Александр Турчинов получал по одному пистолету от Авакова на каждой из своих должностей после Майдана: и как и.о. президента, и как спикер ВР, и как секретарь СНБО.

Главы АП и их заместители также награждались оружием. Помимо уже упомянутого оружия для Пашинского, Сенченко, Бориса Ложкина, получили пистолеты и его бывшие заместители Игорь Грынив – "Taurus РТ 809 Е", а Геннадий Зубко – "Glock 17".

Свои "стволы" от главы МВД достались и председателям Нацбанка: Степану Кубиву Форт 17-05", Валерии Гонтаревой – "Форт 9".

Руководителю государственного "Ощадбанка", давнему соратнику Яценюка Андрею Пышному Аваков вручил аж два пистолета "Форт-17" и "Glock 26".

"Однако наиболее "заслуженным" оказался нынешний депутат-"фронтовик", в свое время советник Авакова Игорь Котвицкий, за которым закрепилось прозвище кошелька министра. Глава МВД подарил одному из спонсоров "Народного фронта" шесть единиц оружия", - подчеркнули в УП.

Три "ствола" – "Форт 21.03", "Форт 9" и "Glock 17" – Котвицкий получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три – АПС, Маузер и Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt – уже будучи депутатом.

Народные депутаты стоят отдельной группой в наградных листах Авакова.

Их список настолько велик, что простой пересчет всех фамилий займет немало времени. Отмечается, что Аваков не скупился с огнестрельными подарками только "для своих", то есть членов НФ, а нашел чем порадовать депутатов совершенно разных групп и фракций.

Кроме депутатов и министров, глава МВД наградил судей, прокуроров и даже местных чиновников.

Отдельно следует упомянуть внимание Авакова к активистам, волонтерам, общественным деятелям и бизнесменам. Из более 400 единиц подаренного министром оружия около 60 были вручены именно этим людям.

А вот журналистов глава МВД награждал мало, подытожили в СМИ.