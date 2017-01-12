Савченко поехала в Европу (фото)
09:27, 12 января 2017Политика
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Нардеп Надежда Савченко находится с рабочим визитом в Праге по приглашению европарламентария от Чехии.
Савченко находится в Чехии / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.
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"К сожалению или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний – отсутствие-имитация реформ за три года после Майдана, проедания кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней", - говорится в ее сообщении.
Также Савченко рассказала, что встретилась с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.
"Среди последних были и такие, которые поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи", - рассказала нардеп.
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