Савченко поехала в Европу (фото)

Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

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"К сожалению или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний – отсутствие-имитация реформ за три года после Майдана, проедания кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней", - говорится в ее сообщении.

Также Савченко рассказала, что встретилась с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.

"Среди последних были и такие, которые поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи", - рассказала нардеп.