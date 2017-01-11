Не соответствует действительности - в АП опровергли информацию о найме Украиной лоббистов в США

В Администрации Президента опровергли информацию американского государственного ресурса FARA относительно того, что Киев профинансировал лоббистскую компанию BGR Group для отстаивания интересов Украины. Об этом заявил глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин, передает «Радио Свобода».

По словам Жигулина, документы являются ложными.

«На самом деле документы, которые опубликовала FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть», – сказал он.

Отмечается также, что FARA должен исправить ошибки, однако какие именно, чиновник не уточнил.

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Из опубликованных документов, пишет издание, можно предположить, что АП наняла американскую компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США.

За эту работу Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.