В МИД рассказали, когда следует ожидать решение международного трибунала по Крыму

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они принимали участие в отборе арбитров – все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению", - заявила Зеркаль.

Она также сообщила, что Украина довольна арбитрами, отобранными для участия в трибунале.

"На каждого возможного арбитра подбиралось досье, рассматривались его решения, публикации, высказывания. Тот арбитраж, который сформирован сейчас, нас абсолютно устраивает", - заявила дипломат.

Зеркаль отметила, что о решении вопроса принадлежности Крыма речь не идет – трибунал это не будет рассматривать. Не говорится также о делимитации границ.

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"Трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим – нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей у Крыма.

Мы хотим реституции своих прав, то есть восстановления права на использование морской прибрежной зоны, которая согласно соответствующей конвенцией принадлежит Украине", - пояснила она.

В случае принятия данного решения оно станет первым вердиктом международного трибунала в вопросах, связанных с аннексией.

Трибунал по украинскому вопросу был формально создан в декабре 2016 года.