На Прикарпатье депутаты райсовета объявили голодовку

В городе Косив Ивано-Франковской области депутаты Косивского районного совета объявили голодовку с требованием освобождения председателя совета.

Об этом УНИАН сообщили представители инициативной группы по отставке председателя райсовета.

По их словам, утром 11 декабря депутаты Косивского райсовета Василий БУКАЧУК (член Народного Руха Украины) и Николай ВЕСЕЛОВСКИЙ (БЮТ) на площади перед административным зданием местной власти официально объявили голодовку. Они требуют освобождения “нашеукраинца” Руслана ПРИСЯЖНОГО от должности председателя райсовета, которому 10 октября 2008 года две трети депутатов выразили недоверие. О своей акции депутаты уведомили все инстанции, в том числе и центральную районную больницу.

Сегодня инициативная группа по отставке председателя райсовета намеревалась созвать внеочередную сессию. Однако сессия не состоялась, поскольку пришли 47 депутатов. Фактически состоялось депутатское собрание, поскольку по законодательству для принятия решения об отставке председателя совета необходимы две трети голосов от его состава.

Председатель Косивского районного совета Руслан ПРИСЯЖНЫЙ в комментарии УНИАН назвал «полным абсурдом» требование голодующих. По его словам, инициаторы его отставки сами срывали проведение сессий и не давали ему возможности отчитаться. По его мнению, голодовку они пытаются использовать для того, чтобы «хоть как-то оправдать свои действия». Р.ПРИСЯЖНЫЙ также сообщил, что на 16 декабря запланирована сессия райсовета, на которой, по его мнению, «полностью прекратит этот абсурд». «Никаких официальных требований нет ни в совете, ни в райгосадминистрации», - добавил он.

Справка УНИАН. Во время сессии Косивского райсовета 10 октября, на которой Р.ПРИСЯЖНОМУ было выражено недоверие, он находился в отпуске, поэтому прокуратура внесла протест на это решение, которое впоследствии отменил суд.

Депутаты райсовета с августа требуют от Р.ПРИСЯЖНОГО отчет о работе, которую они считают неудовлетворительной.

В Косивский районный совет избраны 80 депутатов, двое из которых решением суда лишены мандатов из-за партийных нарушений.