Профсоюзы готовят массовую манифестацию в Киеве

Федерация профсозов Украины планирует в декабре массовые акции протеста против сокращения на предприятиях рабочих мест и зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей предприятий горнометаллургического комплекса сообщил председатель Профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир КАЗАЧЕНКО.

По его словам, 17 декабря акции пройдут в крупных промышленных центрах страны, а на 23 декабря запланирована массовая манифестация в Киеве.

В.КАЗАЧЕНКО отметил, что профсоюзы намерены требовать от властей страны и собственников защитить интересы работающих в период мирового финансового кризиса.

Среди других важных требований участников предстоящих акций – «прекращение произвола банков в отношении предприятий и граждан и обеспечит беспрепятственное получение зарплат, пенсий, окладов», «отмена декабрьских цен на природный газ, установление на период кризиса моратория на повышение транспортных тарифов ЖКХ», сказал он.

По словам В.КАЗАЧЕНКО, в случае игнорирования этих требований и дальнейшего снижения уровня жизни работающих ФПУ намерена прибегнуть к этапу массовых трудовых конфликтов на всех уровнях и "более радикальным методам защиты прав трудящихся".