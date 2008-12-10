В БЮТ понимают, в какую коалицию идут, и «не дай Бог к Президенту пойти»?

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Ксения ЛЯПИНА прогнозирует, что в случае подписания коалиционного соглашения между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина, БЮТ будет настаивать на том, чтобы не направлять Президенту кандидатуру на должность премьер-министра, а оставить Юлию ТИМОШЕНКО главой правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение депутат высказала сегодня в интервью журналистам.

«Мы понимаем и мы реалисты, а не фантасты, и мы понимаем, в какую коалицию мы идем, и мы понимаем, что единственное условие, ради чего БЮТ создаст любую коалицию хоть с чертом, хоть с нами, - это оставить премьер-министром Юлию ТИМОШЕНКО», - сказала К.ЛЯПИНА.

Она отметила, что на сегодняшний день юристы высказывают противоречивые мнения относительно процедуры утверждения кандидатуры на должность премьер-министра в случае создания новой коалиции.

В частности, по ее словам, одни законодатели считают, что после создания новой коалиции ее члены должны предложить Президенту внести на рассмотрение парламента определенную кандидатуру на должность главы правительства, а другие уверенны, что этого не следует делать, если формат коалиции почти идентичен предыдущему.

«Я склоняюсь к первому варианту, но думаю, что БЮТ будут склоняться ко второму варианту. То есть, ничего вносить не нужно, не дай же Бог к Президенту пойти. И они будут просто стараться «передергивать» состав правительства», - сказала она.