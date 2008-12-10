Президент приветствует избрание Литвина спикером Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует избрание Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады.

Об этом говорится в комментарии главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

«Надеюсь, что избрание на эту ответственную должность такого опытного и взвешенного политика как Владимир Михайлович позволит разблокировать работу высшего законодательного органа страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Хочу поздравить весь парламент с первым шагом на пути к возобновлению полноценной дееспособности Верховной Рады Украины. Констатирую, каждый день политической лихорадки слишком дорого стоил стране и каждой украинской семье в частности. Работающий парламент должен кардинально повысить качество законодательного обеспечения антикризисной политики и установить жесткий контроль за ее реализацией, прежде всего действиями правительства», - сказал Президент.

В этом контексте глава государства призвал народных избранников безотлагательно приступить к рассмотрению и принятию антикризисных законопроектов и проекта государственного бюджета на 2009 год.

«Необходимое условие для этого - действенная и состоятельная де-юре и де-факто парламентская коалиция», - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства пожелал В.ЛИТВИНУ успехов в чрезвычайно сложной и ответственной работе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА председателем ВР.

После избрания В.ЛИТВИН объявил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.