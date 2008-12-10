С избранием спикера проблемы в Украине не закончатся?

С избранием спикера и созданием коалиции политический кризис в Украине не закончится, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

В интервью «Немецкой волне» эксперт не исключает, что президент Ющенко и НУНС будут затягивать окончательное оформление коалиционного соглашения, чтобы иметь возможность распустить Верховную Раду в любое время.

Политический кризис в Украине будет продолжаться до избрания нового президента в государстве, считает Фесенко. По его мнению, возобновление работы парламента решает часть политических проблем, однако после очередной спикериады и коалициады в Киеве опять начнется очередная премьериада.

Эксперт убежден, что БЮТ и Владимиру Литвину выгодно, чтобы Тимошенко возглавляла Кабмин, поэтому они будут предлагать оставить все как есть. В свою очередь президент и его представители в парламенте будут настаивать, чтобы нынешняя премьер-министр прошла всю процедуру - опять от увольнения до нового назначения, говорит эксперт. «Здесь могут быть дискуссии, как внутри новой коалиции, так и риски для Тимошенко во время голосования ее кандидатуры в парламенте, если оно состоится. Так что конфликты вокруг коалиции и внутри коалиции у нас еще впереди», - отметил Фесенко.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований не берется прогнозировать сколько просуществует вновь созданная коалиция, однако соглашается, что даже относительная политическая стабилизация внутри страны может помочь в преодолении последствий экономического кризиса.