Украина и Россия переживают “интеллектуальный дефолт” правящих элит.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ во время круглого стола “Украинские и российские институты власти: взаимодействие, расхождение и тайны социологии”.

А.ЕРМОЛАЕВ констатировал, что сегодня у власти в Украине находится “неэффективный и уже опасный для национальной безопасности режим”.

В то же время политолог отметил, что нынешний российский режим также загоняет свою страну в тупик. “Сейчас сама Россия также находится в тупике. Там наблюдается такой же интеллектуальный дефолт правящей элиты, как и в Украине”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

В связи с этим он отметил, что “кризис евразийского гиганта (РФ – УНИАН), который также может стать неуправляемым, является дополнительной мощной экономической и социокультурной угрозой”.

Политолог констатировал, что в таких условиях является уместной идея разработки и реализации совместных украинско-российских антикризисных программ, а также поиск адекватных ответов на актуальные вопросы, которые могут ухудшить отношения между политическими элитами двух государств.

А.ЕРМОЛАЕВ также обратил внимание на необходимость отработки в Украине “серьезной евразийской стратегии”.

“Это необходимо не в контексте заигрывания с Москвой и выпрашивании газа, а в рамках реализации взвешенной, четкой политики, которая будет учитывать интересы национального капитала, культурного и социального обмена на фоне сохранения и развития своего присутствия в большом евразийском пространстве. Если раньше это было пожелание, то сейчас стало жизненной необходимостью”, - считает эксперт.

Он объяснил, что в нынешних кризисных условиях ни одна западная страна не будет делиться инновациями. “Ведь это вопрос получения прибылей, увеличения эффективности производств. И ожидать таких инвестиций в Украину сейчас могут только большие романтики”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.